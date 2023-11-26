حارس الأهلي السابق : الشناوي قصّر في حق نفسه .. فيديو

قال أحمد فوزي حارس مرمى الأهلي السابق، إن مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ستكون في غاية الصعوبة على الفارس الأبيض، نظراً لإمكانيات الفريق الليبي.



وأَضاف أحمد فوزي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، أن معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك قادر على على تهيئة اللاعبين لتحقيق الفوز على الفريق الليبي، مؤكداً أن خبرات لاعبي الزمالك ستحسم اللقاء مبكراً.

وأشار فوزي، إلى أن أحمد الشناوي حارس مرمي فريق بيراميدز قصر في حق نفسه، مؤكداً أن محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي يتميز بثبات المستوى ولا يتراجع أداؤه في المباريات وهو أفضل حارس في مصر حالياً.

وواصل فوزي، تصريحاته، أن عصام الحضري حارس منتخب مصر السابق، أفضل حارس مرمي أنجبته الكرة المصرية على مر العصور، قائلاً: «لايوجد حارس حقق إنجازات مثل الحضري».