الشباب والرياضة بأسوان تنفذ برنامج مهارات مدربي ومنسقي مراكز تدريب اللياقة البدنية

قامت الدكتورة غادة جمال مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية بتسليم الشهادات للدارسين وفاعليات اليوم الختامي لبرنامج تدريبى لصقل مهارات مدربى ومنسقى مراكز تدريب اللياقة البدنية (النسور) لمحافظات الوجة القبلي بأسوان.

والجدير بالذكر بأن الهدف من البرنامج التدريبى إلى تطوير المهارات والمعرفة لدى المدربين بتقنيات التدريب بما يضمن توجيه الدعم المهني للأفراد في ممارسة الرياضة وتحقيق اللياقة البدنية بالشكل الأمثل، وأيضاً تحفيز الأفراد وتقديم المعرفة والمهارات اللازمة لتحقيق النجاح الشخصي والرياضي.

برنامج تدريبى

ويأتى هذا تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتورة سونيا عبد الوهاب وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور محمد الكردي وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي.

ويأتى ذلك بمتابعة ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان وإشراف سعد خليفة وكيل المديرية لشؤون الرياضة، وعزت علي مدير إدارة الرياضة .

جهود

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه.

مؤكدة بأن تنظيم المنتدى بأسوان يتواكب معه الإحتفال بمرور 20 عاماً على إتفاقية اليونسكو للحفاظ على التراث الغير مادى بما يعزز الهوية وبناء المجتمعات ، وتحقيق الدعم الإقتصادى والإجتماعى لسيدات أسوان العاملات فى مجال الحرف التراثية ، ولاسيما أننا نتابع عن كسب إهتمام محافظة أسوان بتمكين المرأة ، والحرص على تمثيل المرأة الأسوانية فى المعارض والفعاليات المحلية والدولية ، وبالتالي رفع قدرات النساء والفتيات اللاتى تعمل فى مجالات الحرف اليدوية والإبداعية.