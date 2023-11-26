ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية.. عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر يوضح

كشف الدكتور رضا عبد الواجد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، عن ضوابط التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، قائلا إنه “لابد أن يتم تناول التغطية بمهنية كاملة، إضافة إلى ضرورة إلقاء الضوء على البرنامج الانتخابي للمرشحين”.

وقال رضا عبد الواجد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “هند النعساني”، أنه لا بد من عدم خلط الرأي بالخبر وعدم خلط الخبر بالإعلان، مع العمل على مراعاة الدقة في نقل المعلومات وعدم تجهير مصادرها.

بعيدة الصلة عن موضوع التغطية

وتابع عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر، أنه لا بد أيضا من استعمال عناوين معبرة عن المتن، إضافة إلى عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.