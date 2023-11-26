فقدنا 90 ألف فدان من أجود الأراضي خلال 12 عامًا.. خبير يوضح

أكد الدكتور طارق سعيد أستاذ الإدارة المحلية، أن تجريم البناء على الأراضي الزراعية موجود من عام 1990، وأن العقوبة كانت الحبس وإزالة المبنى، ولم يكن هناك تصالح، أو تهاون.

وأضاف أستاذ الإدارة المحلية، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد”، ” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن قانون البناء الموحد صدر في 2008، وكان يتم إزالة المبنى، ولكن بعد عام 2011، حدث هناك عمليات اعتداء على الأراضي بشكل عشوائي، ولم يحدث من قبل.

ولفت إلى أن مصر خسرت خلال الـ 42 عامًا الماضية، حوالي 400 ألف فدان من الأراضي الزراعية، بالوادي و الدلتا، ومنهم 90 ألف ففدان من 2011 حتى 2023.

وأشار إلى أن نسبة التعد على الأراضي كبيرة جدًا، وأنه مع صدور قانون التصالح، وهناك مشكلات ويتم تعديلات، وهذا يعطي فرصة للمخالف، لـ الاستمرار في المخالفة.

