أهم الخدمات المقدمة من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمتعافين

أكد مدحت وهبة، المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه نقدم خدمات عديدة لمرضى الادمان، منها العلاج، والدعم النفسي، والتمكين الإجتماعي والإقتصادي، من أجل دمجهم في المجتمع مرة أخرى، وتعظيم دور الرياضة.

وقال مدحت وهبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، إن صندوق مكافحة الإدمان برئاسة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، يعمل على أكثر من محور، مؤكدا العمل داخل مراكز العزيمة، على تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

وتابع المتحدث الرسمي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه نعمل على القيام برحلات أثرية للمتعافين من الإدمان لتعريفهم بتاريخ مصر، حتى خلال فترة الصيف يتم القيام برحلات للشواطئ الساحلية.

سوق العمل المصري

وأشار مدحت وهبة إلى أن ننفذ مبادرة "بداية جديدة"، بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، عن طريق منح المتعافين قروض لمساعدتهم في إنشاء مشروعات صغيرة تكون مصدر رزق لهم، خاصة أنه تم تدريب أكثر من 12 ألف متعاف على العديد من الحرف التي يحتاجها سوق العمل المصري.