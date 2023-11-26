رئيس الوزراء يفتتح 5 صيدليات «إسعاف 24» بعد تطويرها عبر الفيديو كونفرانس

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء 5 صيدليات "إسعاف 24" بعد تطويرها عبر الفيديو كونفرانس.

وجاء الافتتاح ضمن خطة تطوير صيدليات "الإسعاف 24"، لتقديم خدمة حديثة لائقة بالمواطن المصري وتفعيل خدمة الانتظار.

وكان قد تم الافتتاح التجريبي لصيدلية الإسعاف 24 بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة في الأول أكتوبر الماضي، وتم الافتتاح التجريبي لصيدلية الإسعاف 24 بمحافظة المنصورة في 16 أكتوبر الماضي، كما جار العمل على افتتاح صيدلية الإسعاف 24 بمحافظة أسيوط في 10 نوفمبر 2023، وجار العمل على توفير موقع لصيدلية الإسعاف 24 بمدينة طنطا، وتم تطوير صيدلية الإسعاف بالإسكندرية وتعميم نموذج الإسعاف 24 عليها.