«المصرية اللبنانية» تتضامن مع إغاثة أهل غزة بقيمة مساعدات 1.6 مليون جنيه

أطلقت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، مبادرة بإسم الجمعية لإغاثة الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة عبر تقديم مساعدات مالية وعينية بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر.

وصرح الدكتور نجاد شعراوى أمين صندوق الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قيمة التبرعات من الشركات المصرية واللبنانية في مصر بلغت 1.6 مليون جنيه، موضحاً أنه تم شراء عدد 5 آلاف كرتونة مواد غذائية وإيصالها لأهالي غزة من خلال صندوق تحيا مصر بما يعادل عدد 5 حاويات.

وأشار إلى أن الحملة تم توجيهها لجميع الأعضاء بالجانب اللبناني والمصري، بدعوة كل مصري ولبناني وعربي للمساهمة في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين تحت عنوان «مبادرة شارك معنا لإغاثة أهل غزة» والتي تمت بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر لضمان سرعة تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق عبر قنوات وطنية وعلنية في كل البنوك المصرية ووسائل الدفع الالكتروني لحساب رقم «037037».

