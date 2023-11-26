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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستوحى من رمزية "شجرة الحياة".. البحرين تنظم معرضا لإبداعات 14 فنان في واشنطن

الفنان راشد بن خليفة
الفنان راشد بن خليفة آل خليفة

أعلن المجلس الوطني للفنون في البحرين عن تنظيم المعرض الفني "بحر الحياة: فن حديث ومعاصر من مملكة البحرين"، في ولاية واشنطن الأمريكية خلال الفترة من 29 نوفمبر الجاري ولغاية 30 مارس من العام المقبل.

ويحظى المعرض، الذي يقام بالتعاون مع معهد الشرق الأوسط في واشنطن وبتنسيق مع سفارة البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية، برعاية ودعم المجلس الوطني للفنون ومؤسسة راشد آل خليفة للفنون. ويلقي الضوء على إبداعات 14 فنانا بحرينيا، يستكشفون ارتباطهم العميق بالبيئة الطبيعية في البحرين، ومواردها، وطقوسها وأساطيرها، من خلال الرسم، والتصوير الفوتوغرافي، والنحت، والفيديو، والتركيب.

ويقدم المعرض نظرة في إرث الفنانين الرائدين في البحرين، وكيفية تطور الساحة الفنية، جنباً إلى جنب مع الطريقة التي يستكشف بها الفنانون الشباب أساليب التعبير الفني الجديدة، حيث تنقل الأعمال الفنية تصويرًا بصريًا لجزيرة البحرين وطبيعتها، وإمكانياتها كمصدر للتأمل والاتصال.

وتعبر الأعمال الثلاثين، التي يقدمها المعرض الذي سيقام في صالة الفنون بالمعهد، عن دور المياه في حياة الفنانين، من خلال التلاعب بالثنائيات مثل الماضي والمستقبل، والتقليد والحداثة، والحكاية الشعبية والواقع، والتقاليد والحداثة والحكايات الشعبية والواقع.

والفنانون المشاركون في المعرض هم راشد بن خليفة آل خليفة، مروة آل خليفة، محمد المهدي، مريم النعيمي، جعفر العريبي، عبد الكريم العريض، مشاعل الساعي، جمال اليوسف، ناصر اليوسف، إبراهيم بو سعد، بلقيس فخرو، عائشة حافظ، غادة خنجي، وعباس يوسف.

حول ذلك، قال الفنان راشد بن خليفة آل خليفة رئيس المجلس الوطني للفنون في البحرين ورئيس مؤسسة راشد آل خليفة للفنون: "يسرنا التعاون مع مركز معهد الشرق الأوسط في تنظيم معرض "بحر الحياة"، الذي يجمع 14 فنانا بحرينيا من مختلف الأجيال، ولكل منهم أدواته الفنية الخاصة، لاستكشاف علاقتهم العميقة بالمناظر الطبيعية والتقاليد والتراث الثقافي الغني في البحرين. من خلال أعمالهم التي تحفز على التفكير، يتحدى الفنانون المشاركون حدود التقاليد والحداثة، ويقدمون انعكاسا عميقا لماضي الجزيرة وحاضرها ومستقبلها".

وأشار إلى أن عنوان المعرض مستوحى من الدلالة الرمزية لشجرة الحياة المرتبطة. ففي البحرين، كانت المياه بمثابة هذا الجوهر والقوة التي تمنح الحياة، وقد ارتبط ازدهار ورخاء البحرين قديماً بالموارد الثمينة لكل من البحر وينابيع المياه العذبة، مما يخلق ارتباطا قوياً بين أهل البحرين وبيئتهم الطبيعية.

وأضاف: "إن هذا المعرض هو شهادة على تطور المشهد الفني البحريني، ويلقي الضوء على أساليب التعبير المبتكرة لأجيال مختلفة من الفنانين الذي سيظهرون الجمال الاستثنائي لتراث البحرين الطبيعي".

يذكر أن المجلس الوطني للفنون في مملكة البحرين تأسس عام 2021 للحفاظ على تراثها الفني وتعزيزه. ويقدم المجلس دعماً لأشكال الفن المختلفة من خلال المنح والفعاليات، لتعزيز الإبداع وتشكيل مستقبل الفنون.

فيما تعد مؤسسة راشد آل خليفة للفنون مؤسسة غير ربحية تكرس جهودها لتمكين الفنانين من أنحاء العالم من خلال توفير الفرص، وتشجيع التعاون والتبادل الثقافي، وتعزيز الشراكات الدولية.

التصوير الفوتوغرافي الولايات المتحدة الأمريكي معهد الشرق الأوسط ولاية واشنطن الأمريكية

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