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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متظاهرون في لندن يتوجهون إلى مقر البرلمان لرفضهم دعم الحكومة البريطانية لإسرائيل

صدى البلد

قام متظاهرون بريطانيون، اليوم الأحد في بالتوجه إلى مقر البرلمان، وذلك تعبيرا عن رفضهم دعم الحكومة البريطانية لإسرائيل.

وطالب المتظاهرون في وقفات احتجاجية نقلتها وسائل إعلامية بوقف الحرب و العنوان علي غزة.

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وشهدت مدينة بوسطن الأمريكية، منذ أيام تظاهرات مطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، أن المتظاهرين المطالبين بوقف إطلاق النار في غزة عرقلوا حركة المرور على جسر جامعة بوسطن خلال ساعة الذروة صباح اليوم، مما أدى إلى تباطؤ حركة المرور إلى حد كبير.

 

وأضافت الصحيفة العبرية أن المتظاهرين رددوا هتافات من بينها "وقف إطلاق النار الآن!" خلال الوقفة الاحتجاجية، وحملوا أيضًا لافتات كتب عليها "فلتعيش غزة".

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