محافظة البحر الأحمر بالمستوى الثاني في تقييم إجراءات مكافحة العدوى على مستوى الجمهورية

قام الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر ، بتكريم أعضاء فريق مكافحة العدوى بالمديرية ، وذلك عقب فوز مستشفى حميات الغردقة على المركز الأول على مستوى وزارة الصحة كأعلى المستشفيات تقييما لإجراءات مكافحة العدوى ، كما فازت محافظة البحر الأحمر بالمستوى الثاني فى تقييم إجراءات مكافحة العدوى علي مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في بيان اليوم لمديرية الصحة بالبحر الأحمر .. وكانت الإدارة العامة لمكافحة العدوي بديوان وزارة الصحة والسكان، وقد أعلنت حصول مستشفي حميات الغردقة علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية كأعلي المستشفيات تقييما لإجراءات مكافحة العدوي.

وقال الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن هذا الإنجاز جاء نتيجة لتوجيهات عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر بضرورة التواجد الطبي المستمر بالمستشفيات مع التزام المستشفيات بالقواعد الصارمة للحد من انتشار عدوى الأمراض واتباع أساليب التعقيم المثالي للأدوات وأجهزة، كما أشاد بدور فريق الإدارة العامة بمستشفي حميات الغردقة .