محافظ كفرالشيخ: مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ نقلة حضارية في التعامل مع الأزمات

أكد محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، أن مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، يعد نقلة حضارية كبرى للدولة المصرية في التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة واحدة تشارك فيها المحافظة والمراكز والمدن، متصلة بالوزارات والهيئات المعنية، وتضمن جودة التعامل مع الأزمات الطارئة، وسرعة احتوائها بمعايير عالمية.



جاء ذلك خلال تفقد محافظ كفرالشيخ، ونائبه عمرو البشبيشي، اليوم الأحد، أعمال إنشاء مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، حيث تابع سير العمل موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال تمهيدا لافتتاحه قريبا، وذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات؛ للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.



وقال محافظ كفرالشيخ، إن مركز السيطرة الموحد يعد منظومة واحدة تشارك فيها كافة أجهزة الدولة باستخدام جميع الإمكانات المتاحة ووسائل التواصل الحديثة للتدخل السريع أثناء حدوث الأزمات؛ للمساعدة في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين.



في سياق آخر.. وخلال متابعة جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.. وجه محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والمحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن، بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، فضلا عن متابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.



وشدد على ضرورة تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، وضرورة متابعة عمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لخفض أسعار السلع الأساسية، والمرور على المرافق، وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانيا.



وعلى صعيد آخر.. تابع محافظ كفر الشيخ، اليوم، أعمال رصف طريق (دسوق- فوة- مطوبس) القطاع الثالث بطول 7.5 كم إجمالي 25 كم، مشيرا إلى أن هذا الطريق يعد من الطرق الحيوية المهمة التي تربط مراكز غرب المحافظة بالمحاور الرئيسية والطريق الدولي الساحلي شمالاً، ورافد الطريق الدولي الساحلي ( الروس- أبودنيا) شرقاً.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي تكلفة إعادة رصف الطريق بلغت 71 مليون جنيه، وذلك بعد تم الانتهاء من أعمال الكشط ورفع المخلفات وفتح الفرمة وتشغيل طبقة الأساس وتنفيذ الأعمال حسب الخرائط التصميمية للطريق.



ووجه بالانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف طبقا للجدول الزمني المحدد لأعمال الرصف في مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة.