مسؤول عسكري أمريكي: 90% من قنابل إسرائيل على غزة موجهة بالأقمار الصناعية

افادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول عسكري أمريكي قال :" 90% من قنابل إسرائيل على غزة موجهة بالأقمار الصناعية وبعضها يزن 2000 رطل".

وخلف الاحتلال الصهيوني مجازر ضخمة في انحاء غزة وخلف دمار واسع أكبر من أن يوصف والغرض وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية ودولية، تهجير الفلسطينيين مع أبادتنم كذلك.

قال مسئولون في غزة أن قوات الاحتلال ألقت 40 ألف طن من المتفجرات على القطاع.

في وقت لم يحصل فيه ثلث سكان على المستلزمات الأساسية للحياة حيث أن كل المؤسسات الدولية غائبة عن القطاع.



وأكد المسئولون في غزة إلى أن هناك حاجة إلى إنشاء مستشفى ميداني كبير وسط معلومة تقول ان القنابل التي استخدمها الاحتلال مؤخرا لم تستخدم من قبل، كما أن مئات من الشهداء دفنوا في أماكن استشهادهم.