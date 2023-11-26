اقتراح بتعديل مسمى جيش الدفاع الإسرائيلي إلى «الهجوم»| تفاصيل

اقترح عضو الكنيست الإسرائيلي، ألموج كوهين، اليوم الأحد، بتبنى اقتراح، تعديل مسمى "جيش الدفاع الإسرائيلي" إلى "جيش الهجوم الإسرائيلي"، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وطالب كوهين في مقابلة إذاعية بتبنى اقتراح الصحفي الإسرائيلي بوعز جولان لتغيير تعريف جيش الدفاع الإسرائيلي من جيش الدفاع الإسرائيلي إلى "قوة الهجوم الإسرائيلية".

وقال كوهين: "بعد الحرب، يجب تغيير اسم الجيش الإسرائيلي: من قوات الدفاع الإسرائيلية إلى قوة الهجوم الإسرائيلية، لقد نسينا أنه في بعض الأحيان يتعين عليك الهجوم".

وتابع: يجب أن يتحول جيش الدفاع الإسرائيلي إلى جيش يبدأ الهجمات وليس فقط يدافع ضدها".