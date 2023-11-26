تبرعات الشعب الإيراني للفلسطينيين تجاوزت 23 مليون دولار

أعلن رئيس منظمة متطوعي الهلال الأحمر الإيراني وحيد سليمي، اليوم الأحد، أن قيمة المساعدات النقدية التي قدمها الشعب الإيراني لفلسطين بلغت أكثر من ألف مليار ريال إيراني وهو ما يعادل 23.6 مليون دولار.



وأضاف المسئول الإيراني أنه في اليوم السابع والأربعين للحملة الإنسانية لجمعية الهلال الأحمر التي تهدف لجمع المساعدات النقدية لأهالي غزة المظلومين، تم جمع مبلغ قدره أكثر من ألف مليار ريال إيراني (23.66 مليون دولار).

وأعلنت كتائب القسام الذراع السياسية لحركة حماس، اليوم الأحد، استشهاد 4 من قادتها العسكريين من بينهم قائد لواء شمال غزة أحمد الغندور.

ونعت كتائب القسام في بيان صادر اليوم الأحد، القادة العسكريين وهم أحمد الغندور، ووائل رجب ورأفت سلمان وأيمن صيام.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت اليوم الأحد، بإصابة 7 فلسطينيين برصاص الاحتلال في تل الهوى بمدينة غزة ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.