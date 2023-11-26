منها التعدين.. أستاذ تخطيط عمراني: جنوب سيناء بها العديد من المحاور الاستثمارية|فيديو

قال الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إن جنوب سيناء بها العديد من المحاور الاستثمارية، أهمها التعدين، مؤكداً أن سيناء غنية بجميع مصادر المناجم والتعدين، بالإضافة إلى الثروة السمكية.

القوة البشرية في منطقة سيناء على درجة عالية من الكفاءة

وأضاف سيف الدين فرج، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن القوة البشرية في منطقة سيناء على درجة عالية من الكفاءة والمهارة، لافتاً إلى أنه يجب العمل على عدة محاور في تعمير سيناء.



وأشار أستاذ التخطيط العمراني إلى أن سيناء تتوافر بها الرمال السوداء، التي يتم تصنيع الزجاج من خلالها، منوها إلى أن سيناء بها مصادر للتصنيع والتصدير، وتوفير قيمة مضافة للاقتصاد القومي سواء مباشرة أو غير مباشرة.