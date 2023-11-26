المدارس المصرية اليابانية مؤسسات تعليمية تعزز التفكير النقدي والإبداع لدى الطلاب

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،أن المدارس المصرية اليابانية مؤسسات تعليمية تقدم نظاما تعليميا يجمع بين المناهج والأساليب التعليمية اليابانية والمصرية، وتهدف هذه المدارس إلى توفير بيئة تعليمية تعزز التفكير النقدي والإبداع وتطوير مهارات الطلاب في مختلف المجالات.



واكدت وزارة التربية والتعليم في بيان لها اليوم ، أن المدارس المصرية اليابانية تقدم برامج تعليمية متكاملة تشمل المواد الأكاديمية الأساسية مثل الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى مواد تعزز الثقافة اليابانية والمصرية مثل التاريخ والجغرافيا والفنون.



واشارت الوزارة إلى ، أن هدف هذه المدارس تحقيق التوازن بين التعليم الأكاديمي والتربوي، وتشجيع الطلاب على اكتساب مهارات الحياة والقيم الإنسانية من خلال برامج تطوير الشخصية والقيادة، وبشكل عام، تعتبر المدارس المصرية اليابانية مؤسسات تعليمية متميزة تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لتعليم الطلاب وتأهيلهم لمواجهة تحديات المستقبل بثقة وإيجابية، وهي مدارس تطبق المنهج المصري الجديد 2.0 باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى مجموعة الأنشطة الكاملة للتوكاتسو واليوم الدراسي الشامل بمصاريف دراسية وموجهه لاحتياجات الطبقة المتوسطة.



واوضحت وزارة التربية والتعليم، عدد المدارس يبلغ 51 مدرسة للعام الدراسي 2024-2023 في 26 محافظة، فيما يبلغ عدد الطلاب 13600 طالب، ويتم القبول بمرحلة رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية فقط.



وتنص الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان على دعم المشروع القومي لتطوير التعليم من خلال بناء 100 مدرسة جديدة بمواصفات إنشائية وكوادر تعليمية خاصة طبقا للمعايير اليابانية، كما يتضمن المشروع تأهيل وتدريب الكوادر التعليمية لتلك المدارس

تطبق المدارس المصرية اليابانية أنشطة التوكاتسو، وهي مجموعة من الأنشطة المعرفية، تمارس بالمدارس المصرية اليابانية بغرض تنمية الطالب تنمية شاملة مما يساهم في تحقيق رفاهية الطالب والتركيز على الإبداع والتفكير بدلا من الحفظ والتلقين، وتهدف إلى تحديد وحل المشكلات الصفية والمدرسية من خلال أنشطة جماعية حياتية يقوم بها التلاميذ لخلق حياة صفية وحياة مدرسية أفضل وأكثر متعة مما ينمي معها قدراتهم على العمل والحياة الاجتماعية في المستقبل.



كما تهدف أنشطة التوكاتسو إلى بناء الشخصية ومهارات العمل الجماعي والانتماء وقيم النظافة واحترام الذات والمسؤولية والتفكير، كما تسمح الأنشطة للطالب بممارسة العمل الجماعي والتعاون مع الزملاء للوصول إلى الأهداف.



ويهدف توكاتسو أيضا إلى تحسين معارف مجموعات التلاميذ وفهمهم وتحفيزهم وتشكيل شخصياتهم عن طريق العمل معا في الفصل الدراسي والمدرسة كشكل من أشكال المجتمع، وبذلك تعزز قدراتهم العلمية والعملية، مما سيؤثر على مهاراتهم الحياتية كما هو مستهدف أيضا في نظام التعليم المصري الجديد 2.0 لذلك "الهدف هو بناء القدرات لتحقيق الأهداف العامة للحياة".



وبالنسبة لتدريب العاملين بالمدارس المصرية اليابانية تقوم المنظومة التعليمية بالمدارس المصرية اليابانية على فئتين هما: المعلمون بالمدارس (أعضاء التدريس) ، والمدربون القائمون على تدريب التوكاتسو ومتابعة تنفيذ الأنشطة بشكل دقيق من خلال التدريب الداخلي حيث يتم تدريب ، بشكل دوري ، العاملين بالمدارس المصرية اليابانية التدريبات المتخصصة، وتدريبهم أيضا على رفع كفاءة اللغة الإنجليزية ، وبرنامج تدريبي لمعلمي الموسيقي والطلبة، وتدريب على فن الأورجامي الياباني بالتعاون مع السفارة اليابانية، وبرنامج تدريبي لمعلمي التربية الرياضية مع مستشار تربية رياضية ياباني، وبرنامج متخصص لأنشطة يابانية لحل الرياضيات.



وبناء على توجهات رئيس الجمهورية تم استقدام عدد 12 مشرفا يابانيا من أهل الخبرة منذ العام الدراسي 2021-2020 وحتى الآن يقومون بالإشراف المباشر على المدارس المصرية اليابانية بالتناوب، ويقوم المشروفون بالإضافة إلى عملهم المباشر بالإدارة المدرسية ودعم المعلمين بالمدارس، بالمساهمة في التبادل الثقافي مع المدارس باليابان، الاشتراك في شهادات الاعتماد كخبراء لتقديم الدعم من خلال أنشطة تخصصية مثل برنامج الدعم الأكاديمي لطالب الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم.