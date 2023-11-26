القوات الروسية تدمر منشآت تخزين وقود الطائرات التابعة للقوات الأوكرانية في بولتافا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي دمر منشآت تخزين الوقود الأوكرانية للطيران العسكري في مقاطعة بولتافا.

وأعلنت الدفاع الروسية في بيانها: "تم تدمير مرافق تخزين وقود الطيران التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة بولتافا، وترسانة ذخيرة الطيران في مقاطعة تشيركاسي".

وبحسب البيان: "تم استهداف أفراد ومعدات اللواء الميكانيكي 67 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 125 في مناطق سيريبريانكا وغريغوروفكا ويامبولوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغ إجمالي خسائر العدو نحو 60 عسكريا ومركبتين".