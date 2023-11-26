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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم نقاتل.. جانتس يتوعد قادة الأجهزة الأمنية

جانتس
جانتس

أكد وزير الدفاع الاسرائيلي السابق وعضو حكومة الطوارئ، بيني جانتس، اليوم الأحد، لقادة الأجهزة الأمنية، أنه "سيكون هناك وقت للتحقيقات لكننا اليوم نقاتل وسننتصر".

وفي وقت سابق من  اليوم، قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن جيش الاحتلال سيعود للحرب على قطاع غزة بكل قوة، في نهاية الهدنة الإنسانية مع حركة حماس، وذلك من أجل إطلاق سراح باقى الأسرى الإسرائيليين وحل الحركة.

جاء ذلك في رسالة إلى جنوده وقادة جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد يومين من وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت شبكة “بي بي سي” البريطانية، إن الهدنة التي تم التوصل إليها للسماح بإطلاق عملية تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس، سوف تؤخر الجيش الإسرائيلي لمدة تتراوح بين أربعة وتسعة أيام، اعتمادا على عدد الأسرى الذين تقرر حماس إطلاق سراحهم.

ووفقا للشبكة البريطانية، يتوقع الخبراء الإسرائيليون أن تستأنف معركة السيطرة على مدينة غزة وتستمر من أسبوع إلى عشرة أيام أخرى.

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