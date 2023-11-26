وزيرة الثقافة تهيب بالمؤسسات الدولية والإقليمية مد يد العون لأطفال غزة

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة المصرية، إن استشهاد نحو 6000 طفل فلسطيني في 50 يوما من الحرب على غزة أمر مروع، مشددةً على أن هذا الأمر يضع العالم أجمع أمام مسؤولياته ويحرك مشاعره، ويوقظ ضميره كي لا يتكرر في أي بقاع العالم، وحتى يكون الاحتفال بيوم الطفل العالمي له معنى وأهمية وقيمة.

وأضافت في كلمتها خلال فعالية المجلس القومي للأمومة والطفولة «حلمنا حقنا»، المذاعة عبر قناة "إكسترا لايف"، أنه يتوجب على كل المؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الطفولة أن تمد يد العون، وتتحمل مسؤولياتها تجاه الطفل الفلسطيني الذي يحتاج الدعم والرعاية.

كل أطفال العالم

وتابعت: "وجودنا اليوم رسالة ناعمة لأطفال قطاع غزة وكل أطفال العالم عبر ذلك الحدث الذي يقيمه المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر، وبمشاركة عدد من الجهات، ومنها وزارة الثقافة المصرية والمركز القومي لثقافة الطفل المصري في الوزارة بالمجلس الأعلى للثقافة والذي شارك أطفاله في الفعالية".