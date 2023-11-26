البورصة تخسر 8 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 8 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد وسط تباين أداء مؤشراتها حيث تراجع مؤشر إيجي إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة وارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 25,300.32 نقطة.

هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 30,416.14 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 10,768.43 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.52% ليصل إلى مستوى 5,091.54 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 7,466.08 نقطة.