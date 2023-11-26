تاج الدين: زيادة متوسط عمر المصريين 20 عاما بسبب تطوير منظومة الصحة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، إن متوسط عمر الإنسان المصري تحسن في 20 عاما بزيادة 20 عاما، إذ إن متوسط عمر الإنسان المصري كان الأربعينيات من العمر خلال سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، أما اليوم ارتفع متوسط عمر الإنسان المصري لأكثر من 70 عامًا.

سيطرة مصر على عدة أمراض

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للصحة الوقائية، خلال كلمته بفعاليات «الملتقى السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية»، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن تطوير المنظومة الصحية نتج عنه السيطرة على الكثير من الأمراض منها مرض البلهارسيا.

ولفت إلى أنّ الإنجاز الكبير جدا في تشخيص وعلاج والوصول إلى المرحلة الذهبية في السيطرة على الالتهاب الكبدي الوبائي c، والقضاء تماما على شلل الأطفال، وما زالت الحملات مستمرة، والقضاء على الحصبة والحصبة الألماني والسعال الديكي.

ووصف الدكتور محمد عوض تاج الدين الإحصائيات الخاصة بنتائج الرعاية الصحية في مصر خلال السنوات الماضية بـ «الأرقام الرائعة»، مشيدا بسيطرة مصر على أمراض أخرى مثل مرض الدرن.