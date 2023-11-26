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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| كيفية استخدام فرامل اليد بشكل صحيح ... لادا جرانتا 2023 أوتوماتيك بـ 385 ألف جنيه

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تستخدم السيارات دائما الفرامل من اجل تهدئة سرعة السيارة ، بالإضافة الي فرامل اليد التي تتواجد بجانب كرسي السائق الأمامي التي تعمل علي تثبيت السيارة لمنع تحركها لأي سبب ، ويمكن استخدامها أيضا بجانب الفرامل العادية لتهدئة سرعة السيارة أيضا ولكن يجب استخدامها بشكل صحيح .

كشفت شركة أيولوس عن أول سيارة هجين من إصدارتها يطلق عليها اسم  أيولوس هيوج موديل 2024 الهايبرد " Aeolus HUGE "، وتنتمي أيولوس هيوج الي فئة السيارات الـ SUV الهايبرد .

أعلنت شركة أيولوس رسمياً عن سياراتها السيدان الجديدة التي اطلق عليها اسم A30 Shine Limited Edition موديل 2024 ، وتظهر أيولوس A30 Shine في السوق المصري بتصميم مميز وأنيق ، بالإضافة الي محركها القوي .

يضم السوق المصري للسيارات باقة من إصدارات الجديدة موديل 2023 ، وتوافر به العديد من طرازات السيارات الجديدة التي يبحث عنها المواطنين لما يتواجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، وذلك بعدما مر قطاع السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة التي أثرت علي تواجد السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين بالسعر الرسمي .

يتوافر داخل سوق السيارات المصري عدد غير محدود من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024، ويبحث المواطنون داخل سوق السيارات عن طرازات جديدة تحتوي علي مختلف أنواع التكنولوجيات المتطورة لتساعد السائقين علي إتمام عملية القيادة بكل سهولة ويسر ، وجاءت هذه السيارات لدي الوكلاء الموزعين بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

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