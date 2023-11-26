خسارة الحرب.. اعتراف أمريكي صادم بشأن أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكجريجور، إن أوكرانيا وداعميها الغربيين خسروا بالفعل الصراع مع روسيا.

وحث العقيد المتقاعد بالجيش الأمريكي والمحارب القديم الحائز على الأوسمة، واشنطن وكييف على الدخول في مفاوضات سلام مع موسكو في أقرب وقت ممكن.

وجاءت تعليقات ماكجريجور في وقت تستنزف فيه أموال البنتاجون المتاحة لأوكرانيا، بعد أن فشلت إدارة الرئيس جو بايدن في دفع حزمة إنفاق بقيمة 105 مليارات دولار عبر الكونجرس، كان من المفترض أن يذهب جزء كبير منها إلى كييف.

واضطر الرئيس إلى التوقيع على مشروع قانون الإنفاق المؤقت بدلاً من ذلك، والذي تضمن فقط تمويل الوكالات الحكومية المحلية.

وفي منشور على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، قال ماكجريجور، إن “الولايات المتحدة أرسلت تقريبًا جميع مخزوناتنا الحربية وأنظمة الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا”، مضيفًا أن “واشنطن لم يتبق لديها الكثير”.

وأضاف: “لقد خسرنا الحرب في أوكرانيا”، داعيا “الحمقى إلى صنع السلام”.