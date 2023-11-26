فيوتشر يحصد أول ثلاث نقاط في بطولة الكونفدرالية

نجح فريق فيوتشر في حصد أول ثلاث نقاط ببطولة الكونفدرالية على حساب فريق سوبر سبورت.

وتمكن غنام محمد من تسجيل أول أهداف مباراة مودرن فيوتشر ضد سوبر سبورت، وذلك في المباراة التي تقام حالياً ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة الكونفدرالية الأفريقية هذا الموسم 2023/2024.

الشوط الأول بين مودرن فيوتشر ضد سوبر سبورت

وفشل فريق مودرن فيوتشر خلال أحداث شوط المباراة الأول، في ترجمة الفرص إلى أهداف، حيث كان قريباً أحمد عاطف من وضع أصحاب الأرض في المقدمة في مناسبتين، ولكن لم يحالفه الحظ.

وجاء تشكيل فيوتشر على النحو التالي:

حراسة المرمى: جنش.

الدفاع: عمر كمال، علي الفيل، خالد رضا، باسم علي.

الوسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، محمد فاروق، ناصر ماهر، عبد الكبير الوادي.

الهجوم: أحمد عاطف.

ويجلس على دكة البدلاء:

محمود حمدي، محمد ربيعة، ومحمد عبد السلام، ومحمد نصير، وكجالي درامي، وعلي زعزع، وأيمن الصفاقسي، وعمر السعيد، ومروان محسن.