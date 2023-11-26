تقارير إسرائيلية: مجلس الحرب يجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة

أكدت تقارير إسرائيلية، أن مجلس الحرب سيجتمع الليلة لبحث إمكانية تمديد الهدنة في غزة، وفقا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

الهدنة

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومها الثالث ، برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالات مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.