كسرت قلبنا .. هنيدي ينعي طارق عبد العزيز بكلمات مؤثرة

نعي الفنان محمد هنيدي الفنان طارق عبد العزيز الذي توفي اليوم اثر تعرضه لوعكة صحية .

وكتب هيندي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الأخ والسند وصديق العمر .. ربنا يرحمك يارب كسرت قلبنا .. وربنا يصبرنا على فراقك

اللهم ارحمه رحمةً تسع السماوات والارض اللهم اجعل قبره في نور دائم لا ينقطع واجعله في جنتك آمنًا مطمئنًا يارب العالمين ".

توفى اليوم الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة ، في صدمة كبيرة للوسط الفني .

وتعرض طارق عبد العزيز لأزمة قلبية اثناء تصوير احدى مشاهده لمسلسل وبقينا اتنين الذي يقوم ببطولته شريف منير ورانيا يوسف ، إلا ان فريق العمل نقله للمستشفى سريعا ولكنه فارق الحياة.