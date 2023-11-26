اللجنة البرلمانية الكينية تدعو إلى إصلاحات في الهيئة الانتخابية

دعت لجنة شكلها البرلمان الكيني إلى إصلاحات في الهيئة الانتخابية في البلاد ومراجعة السياسة الضريبية والإنفاق العام والضمان الاجتماعي، حسبما أظهرت نسخة من تقرير اللجنة التي اطلعت عليها رويترز يوم الأحد.

وتريد اللجنة المكونة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي والتي تم تشكيلها لدراسة شكاوى المعارضة إعادة تشكيل اللجنة الانتخابية ومراجعة الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وشهدت كينيا احتجاجات عنيفة في أوائل هذا العام أثارتها شكاوى زعماء المعارضة وأنصارها بشأن الممارسات الانتخابية الخاطئة وارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع الضرائب.

ونتيجة لذلك، تم تشكيل اللجنة في أغسطس/آب بدعم من قرار برلماني، وتم تكليفها بدراسة التظلمات واقتراح الإصلاحات السياسية اللازمة على الحكومة.

أوصت اللجنة في تقريرها 'بإعادة هيكلة وإعادة تشكيل' اللجنة المستقلة للانتخابات والحدود، وهي الهيئة الانتخابية في البلاد.

وأضاف أن 'اللجنة أوصت بتعيين لجنة من الخبراء لتقييم العملية الانتخابية 2022 وآلية تقييم الانتخابات المقبلة'.

وقال مسؤول برلماني لرويترز إن التقرير نُشر يوم السبت.

وقالت اللجنة في التقرير إنه يتعين على الحكومة أيضًا مراجعة سياستها الضريبية وترشيد الإنفاق العام وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية.

تم انتخاب الرئيس الحالي ويليام روتو في أغسطس الماضي على أساس برنامج لمساعدة الفقراء العاملين في كينيا، لكن المنتقدين يقولون إنه طبق بدلاً من ذلك سياسات ضريبية أدت إلى تفاقم محنة الكينيين العاديين الذين يكافحون بالفعل من أجل شراء السلع الأساسية.