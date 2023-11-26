إبراهيم فايق يكشف سبب طريقة احتفال صلاح محسن أمام ميدياما بدور الأبطال

علق الإعلامي إبراهيم فايق على احتفال صلاح محسن، أمس، بهدفه الثالث أمام ميدياما الغاني، في دوري أبطال إفريقيا.

وقال فايق، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: "مش لجمهور الأهلي خالص.. سبب احتفال صلاح محسن بهذه الطريقة؛ إنه بيقول للناس اللي بتنتقده.. لأ".

خرج صلاح محسن لاعب النادي الأهلي للرد على ما أثير عن احتفاله بعد تسجيله الهدف الثالث للأهلي في مرمى ميدياما الغاني مساء السبت، في افتتاح دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال محسن عبر صفحته الشخصية:" والله احتفال عادي.. الجمهور مين اللي أقوله هُسّ.. بطلوا تقولوا أي كلام".

وأحرز صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي من تسجيل الهدف الثالث في فوز الأهلي في مرمى ميدياما الغاني، في افتتاح مباريات الأهلي في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، على استاد السلام.

واستطاع محسن تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 89؛ بعد عرضية متقنة من محمد مجدي أفشة، ليسددها برأسية في مرمي الفريق الغاني.