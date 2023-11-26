بيان عاجل من روسيا بعد إفراج حماس عن أحد رهائنها

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إنه تم إطلاق سراح رهينة يحمل جواز سفر روسي نتيجة اتفاقيات مباشرة مع حماس خارج قائمة التبادل، مشيرة إلى أن دبلوماسيين روس سيقومون قريبا بزيارة الروسي المفرج عنه.

وحسب وكالة “تاس” الروسية للأنباء، قالت زاخاروفا، إن “الجهود التي بذلها الدبلوماسيون الروس في اتصالاتهم مع حماس بشأن إطلاق سراح الرهائن أتت بنتائج.

واليوم تم إطلاق سراح صاحب جواز السفر الروسي وتسليمه للصليب الأحمر… وسيقوم الدبلوماسيون الروس بزيارته في أقرب وقت ممكن”.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن “الإفراج تم خارج قائمة التبادل… نحن نتحدث عن اتفاقيات مباشرة بين الممثلين الروس وحماس. وهذا العمل سيستمر".

وفي وقت سابق، أبلغ السكرتير الصحفي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، طاهر النونو، وكالة “تاس”، أن الحركة حررت رهينة يحمل الجنسية الروسية وسلمته لممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر.