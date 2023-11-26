نجم منتخب مصر عن زيزو : مهارة بلا هدف

رد إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق ، على أحد المتابعين بسبب تعليقه السلبي عن احمد سيد زيزو .

وكتب إبراهيم سعيد قائلا :" كابتن زيزو بيعمل ايه ".

ليرد عليه احد المتابعين :" ياكابنتن متقفش علي الواحدة ".



ليرد عليه ابراهيم سعيد :" والله ابدا مش بقفش ولا حاجه والله مهارة بلا هدف ".



أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أبو سليم الليبي المقرر لها في السادسة مساء اليوم باستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .