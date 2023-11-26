خبير تربوي: رؤية ورسالة جديدة في التعليم الجامعي لعمل نقلة نوعية بمصر 

في ظل التطورات الهائلة في مجال التكنولوجيا والتغيرات المستمرة في سوق العمل، قامت الجامعات المصرية بتطوير مناهجها لتكون أكثر توافقًا مع هذه التغيرات ولتلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة.



قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي، إن الجامعات المصرية تنتهج رؤية ورسالة جديدة في التعليم الجامعي لعمل نقلة نوعية للتعليم الجامعي الحكومي في مصر نحو الجودة والاعتماد واقتحام مجال التنافسية العالمية وتحقيق الريادة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة ومواكبة توجه دولتنا العريقة نحو التنمية المستدامة ،لافتا أن الجامعات في مصر شهدت تحولًا كبيرًا في الأساليب التعليمية والمناهج التي تستخدمها.

واضاف الدكتور مجدي حمزة خلال تصريحاته لصدي البلد ، ان أحد أهم التحولات التي شهدتها الجامعات المصرية هو تكامل التكنولوجيا في عملية التعليم، فقد تم تبني تقنيات حديثة مثل استخدام الإنترنت والوسائط المتعددة والتعلم عن بُعد لتعزيز عملية التعلم وتمكين الطلاب من الوصول إلى الموارد التعليمية بشكل أكثر سهولة وفاعلية.

واشار الخبير التربوى، إلى أن من هذه التقنيات إنشاء منصات التعليم الإلكتروني وتوفير المواد التعليمية عبر الانترنت، بالإضافة إلى استخدام الوسائط المتعددة في عرض المحاضرات والمواد التعليمية.

علاوة على ذلك، قامت الجامعات المصرية بتطوير مناهجها لتشمل مجموعة متنوعة من المواد التعليمية التي تواكب سوق العمل.



وأكد الدكتور مجدى حمزة ،انه تم تعزيز التركيز على المواد العلمية والتقنية والمهارات العملية التي يحتاجها الطلاب في سوق العمل الحديث،بالإضافة إلى تطوير برامج تعليمية تركز على التفكير النقدي والمهارات الابتكارية وحل المشكلات، و تعزيز المهارات اللغوية والتواصلية والقيادية.

