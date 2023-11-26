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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس الكونفدرالية.. حسين لبيب يؤازر نادي الزمالك أمام أبو سليم

صدى البلد

حرص مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على التواجد في المقصورة الرئيسية لاستاد برج العرب، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام أبوسليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وفضل مجلس الإدارة التواجد بالاستاد لدعم اللاعبين والجهاز الفني في بداية مشوار دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي. .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله " نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وأحمد زكي وحاتم سكر  وعمر جابر ومحمد أشرف روقا وسيف الدين الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

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