رسالة شكر من أهالى نصرالنوبة بأسوان للرئيس السيسى لتنفيذ مشروعات «حياة كريمة»

سلسلة من الإنجازات تشهدها مختلف المحافظات بكافة قطاعات العمل العام من خلال تنفيذ مشروعات متعددة ضمن المبادرات الرئاسية المتتالية، ومن أبرزها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى" حياة كريمة ".

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة" صدى البلد " ثمار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، داخل قرى مركز نصر النوبة، وقد أشاد الأهالى بالإنجازات العديدة التى تحققت بهذه المبادرة داخل قراهم، مقدمين شكرهم للرئيس السيسى لإدراج قراهم ضمن المبادرة.

حياة كريمة

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

وعبر أهالى نصر النوبة عن سعادتهم البالغة بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، والتى أحدثت نقلة نوعية فى مجال الخدمات التى تقدمها المبادرة بجانب العمل على إنشاء بنية تحتية جديدة صالحة للمستقبل.

وكان قد قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمواصلة سلسلة جولاته الميدانية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة " بتفقد حزمة من المشروعات الجارية بمختلف قطاعات العمل العام من إجمالى 303 مشروع بتكلفة 3.3 مليار جنيه تخدم حوالى 150 ألف نسمة بمركز ومدينة نصر النوبة والقرى التابعة لها.

وأوضح اللواء أشرف عطية أنه من أبرز المشروعات بنصر النوبة، تنفيذ مركز الخدمات الجماهيرية بقرية الدكة، والذى بدأ التشغيل التجريبى له بتكلفة 10 ملايين جنيه، وعلى مساحة 600 م2، ليساهم فى تقديم الخدمات المختلفة لأكثر من 17 ألف نسمة داخل 5 توابع هى كشتمنة شرق، وكشتمنة غرب، ودهميت وإمبركاب ودابود حيث يضم المجمع الخدمى مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكاتب للتموين والبريد والتضامن الإجتماعى ووحدات قروية ومجالس محلية، ويأتى تنفيذه ضمن 31 مجمع خدمى تم التشغيل التجريبى لهم بالقرى المدرجة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " فى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

انجازات

مشروعات حياة كريمة بقرى أسوان

كما تم تنفيذ مشروع نقطة إسعاف كلابشة بقرية مرواو، والتى شهدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة بنسبة 100 % وبتكلفة 1.1 مليون جنيه وتضم 2 سيارة إسعاف لتساهم فى تقديم خدمات الإسعاف والخدمات الطبية للمترددين على طريق أسوان / القاهرة الزراعى، بجانب أهالى مدينة كلابشة وقروى قورته.

و افتتح المحافظ مدرسة مرواو الإبتدائية، والتى تضم 218 طالب وطالبة منهم 193 طالب وطالبة بالمرحلة الابتدائية موزعين على 6 فصول، علاوة على 25 طالب وطالبة بمرحلة رياض الأطفال موزعين على 3 فصول.

وأشار إلى أن مركز الأمومة والطفولة بقرية قورته على مساحة 1180 م2، وبتكلفة 12 مليون جنيه، ويضم عدد من الخدمات وهى حضانة للطفل، وعيادة تنظيم أسرة، ومركز علاج طبيعى، وصالة ألعاب رياضية علاجية، وورشة تدريب فتيات، وفصل لمحو الأمية، بجانب مركز موده، ومركز حماية الطفل، ومركز تخاطب.

ولفت إلى أن المشروعات تشمل مركز شباب قورته ثان، والذى يضم مبنى إدارى وملعب خماسى بتكلفة تصل لحوالى 6 ملايين جنيهاً، بجانب مركز الخدمات الجماهيرية بقرية قورته ثان، والذى شهد التشغيل التجريبى له بتكلفة 10 ملايين جنيهاً، وعلى مساحة 600 م2، والمركز الشامل لذوى الاحتياجات الخاصة بمدينة نصر النوبة والذى يضم أقسام العلاج الطبيعى والتخسيس ومكتب التأهيل والحضانة، بالإضافة إلى أقسام الداخلى بنين وبنات، فضلا عن ورش النجارة والزخرفة والمشغل.

يشار إلى أن محافظة أسوان، تشهد معدلات إنجاز فى كل يوم على أرض محافظة أسوان، بعد توجيهات الرئيس السيسى بضم جميع قرى ومراكز المحافظة للمبادرة الرئاسية بإجمإلى 5 مراكز و39 قرية رئيسية و116 قرية فرعية و380 نجعا وكفرا وتابعا، فقد تم ويجرى تنفيذ أكثر من 2000 مشروعا بمختلف قطاعات العمل العام ، وتم التشغيل التجريبى ودخول الخدمة لنحو 600 مشروع ليجنى مواطنى أسوان ثمار هذه الجهود على الوجه الأكمل.