بسبب شيكابالا.. إبراهيم سعيد: معتمد جمال مش هيكمل

علق ابراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق علي تغيير معتمد جمال ل شيكابالا في الشوط الثاني .

وكتب سعيد من خلال حسابه الشخصي اكس :" بعد خروج شيكابالا وتغييره معتمد جمال مش هيكمل !! ".

ويستضيف نادي الزمالك، فريق أبو سليم الليبي ضمن منافسات الجولة الأولي ببطولة الكونفدرالية.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة أبو سليم الليبي باستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي .

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد مصطفى "زيزو" - يوسف أوباما - محمود عبد الرازق " شيكابالا" .