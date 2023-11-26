حزب التجمع: تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم أمر مرفوض

تحدث النائب سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، عن الأحداث الأخيرة التي يشهدها قطاع غزة منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى.

وأكد "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس لا تمثل مشكلة بالنسبة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لأن الكيان الصهيوني يريد القضاء على أهل قطاع غزة بالكامل.

وأوضح رئيس حزب التجمع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اللحظة الأولى لاندلاع شرارة الحرب في قطاع غزة وهو يرفض تهجير الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة.

وأشار إلى أن مسألة تهجير الشعب الفلسطيني خارج قطاع غزة أو النزوح لأرض سيناء هو تصفية شاملة للقضية الفلسطينية وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلاً.