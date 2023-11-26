مؤسسة ضلع قادر: تعذيب الأسرى في سجون الاحتلال يهدف لتدميرهم وطنيا ونفسيا

قالت ديما جراد مؤسسة مبادرة "ضلع قادر" لتأهيل المرأة العربية، إن التعذيب في سجون الاحتلال يهدف لهدم الذات النفسية والوطنية ليبقى يلازمهم طوال حياتهم حتى بعد تحريرهم من الأسر.

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب من اللاذقية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مقاومة الأسرى بالسجون له الفضل الأول في استمرار المقاومة والنضال في فلسطين.

وأوضحت أنه لا بد من البحث عن سبل لدعم الأسرى الفلسطينيين المحررين، والبحث عن طرق لدعمهم نفسيا وصحيا وإعادة تأهيليهم فكريا.

المجتمع الدولي

وشددت على أن المجتمع الدولي أيضا عليه مسؤولية، ويجب أن يكفل لهم حياة كريمة حرة تكفل لهم الرعاية ولأطفالهم، وفق برامج وخطط مدروسة تنقلهم من واقع المعاناة إلى واقع العمل والإنتاجية.

