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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نيللي كريم مع مسئولي بيراميدز في الإمارات.. ما السبب؟

نيللي كريم مع مسئولي
نيللي كريم مع مسئولي بيراميدز

تلقى المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، وهاني سعيد المدير الرياضي للنادي، دعوة رسمية لحضور سباق فورميلا وان أبوظبي.

وجاء حضور مسئولي بيراميدز إلى جانب عدد من النجوم العالميين والعرب الذين تمت دعوتهم كذلك، وعلى رأسهم بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي ونجم الفريق السماوي كيفين دي بروين، والأسطورة البرازيلية التاريخية رونالدو الظاهرة.

وتم تكريم مسئولي نادي بيراميدز على هامش تواجدهم في السباق العالمي البارز، وتلبية الدعوة الكريمة من الجانب الإماراتي في حضور أيضا عدد من الفنانين في مقدمتهم الفنانة نيللي كريم.

بيراميدز ونواذيبو

في سياق آخر تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد وموعد وطاقم حكام مباراته أمام نظيره نواذيبو بطل موريتانيا في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يحل بيراميدز ضيفا على نواذيبو في السادسة من مساء السبت ٢ ديسمبر المقبل على استاد نواكشوط شيخا بويدي في العاصمة الموريتانية، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويدير المباراة طاقم حكام من إثيوبيا بقيادة الحكم باملاك تسيما، ويعاونه تيجيل بليتشو المساعد الأول، وفاسيكا يوليشيت المساعد الثاني، وميتوكو تيودروس الحكم المساعد الرابع.

ويراقب المباراة، يايا بالدي من السنغال، ويراقب أداء طاقم الحكام سيرجي صامويل من بوركينا فاسو، والمنسق العام عبد الله العتماني من المغرب، والمنسق الأمني إيفانز أوتشارو من كينيا.

مسؤلي بيراميدز في فورميلا وان
مسؤلي بيراميدز في فورميلا وان
مسؤلي بيراميدز في فورميلا وان
مسؤلي بيراميدز في فورميلا وان
مسؤلي بيراميدز في فورميلا وان
مسؤلي بيراميدز في فورميلا وان

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