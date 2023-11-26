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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حماة الوطن بالمنيا: ندعو الجميع للمشاركة بالانتخابات الرئاسية لتصل رسالتنا للعالم |شاهد

مؤتمر حاشد لدعم المرشح
مؤتمر حاشد لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

قدم “صدى البلد”، بثا مباشرا للمؤتمر الحاشد لحزب حماة الوطن بالمنيا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة والذي أقيم بمركز سمالوط شمال المنيا

وحضر المؤتمر الدكتور أحمد العطيفى أمين تنظيم الجمهورية وهانى العتال أمين أمانة الإعلام المركزية وأحمد مصطفى أمين مساعد التنظيم على مستوى الجمهورية والنائب كريم بدر حلمى واللواء هشام بشر امين المحافظة.

يأتي المؤتمر استكمالا لخطة تحركات الحزب لدعم المرشح الرئاسي في ضوء توجيهات الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن.

وأكد الجميع وقوفهم خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية والبناء ولمواصلة الإنجازات للوصول إلى الجمهورية الجديدة.

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وتم التوافق بين المشاركين في المؤتمر على أهمية خروج المواطنين إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الاستحقاق الدستوري.

وقال اللواء هشام بشر امين حزب حماة الوطن بالمنيا، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى يأتى لطبيعة أبناء مصر الذين يصطفون خلف قيادتهم، وهو رد للجميل للرجل الذى لبى نداء الوطن فى الظروف الصعبة، وهو الآن يستحق الاصطفاف خلفه لاستكمال الانجازات التى بدأها الرئيس، ولمواجهة التحديات التى نواجهها لكى تصل رسلتنا إلى العالم اجمع، اننا جميعنا خلف قيادتنا السياسية، وادعوا الجميع أن يشارك فى الانتخابات الرئاسية القادمة.

مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى 

كان المئات من أهالى المنيا قد احتشدوا بالسرادق المقام على ترعة الصفصافية بسمالوط، والذين توافدوا مبكرا للمشاركة فى مؤتمر دعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وقد تم تعليق لافتات تحمل عبارات مشينا فى طريق هنكمله وشاشات عرض كبرى، لعرض الاغانى الوطنية، وعرض المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=715240297199479&id=100053232286266

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