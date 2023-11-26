50 مليون جنيه.. الكسب غير المشروع يكشف تفاصيل الاتهامات لمالك صيدليات ألفا ورشدي

أحال المستشار أحمد مجدي رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، المدعو أ.ع مالك صيدليات ألفا ورشدي الشهيرتين إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع تجاوز الـ 50 مليون جنيه، وذلك بعد الاستماع إلي خبير الكسب غير المشروع.

نص شهادة خبير الكسب غير المشروع

وشهدت خبيرة بإدارة خبراء الكسب

غير المشروع و الاموال العامة

بانها كلفت بمباشرة اعمال الفحص كرئيس للجنة واعضاء اللجنة المشكلة.

و تبين ان المشكو فيه تعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الادوية بموجب العقد المـؤرخ ۲۰۱۸/۹/۸ بصـفته عضو مجلس ادارة شركة الفـا لإدارة وتشغيل الصيدليات و رئيس مجلس ادارة شركة صيدليات رشدي و ممول ضريبي بان قام بسحب ادوية و مستلزمات طبية بلغت قيمتها ٣٤٨١٣١٧٩ جنيه ولم يسددها.

كما ان الشركة تطلـب مبلغ ١٥٧٣٥٨٦٢.٩ جنيه فوائد و غرامات تأخير و مصاريف قضائية و بنكية بإجمالي مبلغ 505490014.9 جنيه

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع بصفته رئيس مجلس ادارة مجموعة صيدليات الفا و رشدي و من الممولين الخاضعين لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٧٣ المنسوخ بالقانون رقم 91 لسنة ٢٠٠٥ بشأن الضريبة علي الدخل.