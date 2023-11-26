"لحسن الحظ".. أحمد عيد عبدالملك يعلق على أداء الزمالك أمام أبو سليم

علق أحمد عيد عبد الملك، علي أداء الزمالك اليوم أمام أبو سليم الليبي ضمن الجولة الأولى من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية.

وكتب عيد من خلال حسابه على موقع “إكس”، "من حسن حظ الزمالك المجموعة اللي وقع فيها..

‏محتاجين شغل كتير لحد شهر يناير لحد فك القيد، ومحتاجين ٣ صفقات علي الاقل للتدعيم، مع عودة الونش سهل تاخد البطولة لكن لو كملت بالشكل ده الموضوع صعب، احسن حاجة في اليوم الـ ٣ نقط وجمهور الزمالك .. مبروك ".

نجح فريق الزمالك في حصد أول ثلاث نقاط في بطولة الكونفدرالية بعد تغلبه على فريق أبو سليم بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 72.

شهدت أحداث المباراة ، استحواذا كاملا من جانب الأبيض على مجريات اللقاء دون تهديد واضح لمرمى أبو سليم.

وكاد فريق أبو سليم أن يعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة حيث تلقى مهاجم الفريق معتصم كرة عرضية سددها مباشرة نحو المرمى ولكن اصطدمت بالعارضة.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 3 نقاط، بينما بقى أبوسليم، بدون رصيد من النقاط.