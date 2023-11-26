مولد في ميت عقبة.. احتفال هيستيري لنجم الزمالك بعد الفوز على أبوسليم

علق الإعلامي مينا ماهر على احتفال حمزة المثلوثي بعد الفوز على أبو سليم الليبي اليوم.

وكتب ماهر من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك :"مولد في ميت عقبة.. احتفال حمزة المثلوثي مع الجماهير 🏹🔥🤍 ".

ونجح فريق الزمالك في حصد أول ثلاث نقاط في بطولة الكونفدرالية بعد تغلبه على فريق أبو سليم بهدف دون رد أحرزه يوسف أوباما في الدقيقة 72.

شهدت أحداث المباراة ، استحواذا كاملا من جانب الأبيض على مجريات اللقاء دون تهديد واضح لمرمى أبو سليم.

وكاد فريق أبو سليم أن يعادل النتيجة في اللحظات الأخيرة، حيث تلقى مهاجم الفريق معتصم كرة عرضية سددها مباشرة نحو المرمى ولكن اصطدمت بالعارضة.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى 3 نقاط، بينما بقى أبوسليم، بدون رصيد من النقاط".