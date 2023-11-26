لاعبو الزمالك يحتفلون مع الجماهير بالفوز على أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الجماهير المتواجدة في استاد برج العرب، بالفوز على أبو سليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وطالب الجماهير من اللاعبين والجهاز الفني، مواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة، والفوز ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وفي نفس الوقت، احتفل لاعبو الفريق الأبيض، بـ يوسف أوباما، لاعب الزمالك؛ بعد تسجيله لهدف الفوز في لقاء اليوم، أمام الفريق الليبي.

وفاز الزمالك على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، على استاد برج العرب، في الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لـ بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية؛ ليحصد الأبيض أول 3 نقاط.