تأهيل رضا سليم ومحاضرة فنية.. كواليس مران الأهلي بعد الفوز على ميدياما

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة ميدياما أمس تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما استكمل باقي اللاعبين تدريباتهم داخل التتش.

واصل رضا سليم تنفيذ تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب، وأداء بعض الفقرات ضمن البرنامج الذي يقوم بتنفيذه بعد الجراحة التي أجراها في الترقوة.

أغلق الجهاز الفني ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق أمس على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تصريحات كولر عقب مباراة ميدياما

عبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على ميدياما الغاني، في المباراة التي أقيمت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: بدأنا المباراة بشكل جيد وخلقنا العديد من الفرص، ولكن لم نسجل أهدافًا، وسمحنا للمنافس بأن يخلق الفرص، وذلك بسبب بعض التسرع في فقد الكرة، وخلال الشوط الثاني تحسنا بشكل أكبر واستطعنا التسجيل وتحقيق الفوز.

وأوضح المدير الفني أن الفريق أدى تدريبه مكتملا لمدة يومين فقط بسبب المشاركة الدولية للاعبين، لافتًا إلى أنه اعتاد على هذا الأمر خلال مشواره التدريبي.

وشدد كولر على أن ظاهرة إهدار الفرص مستمرة مع الفريق من الموسم الماضي، والذي كان الفريق الأكثر تسجيلًا للأهداف ولكن في نفس الوقت كان الأكثر إهدارًا للفرص، وقد يكون أحد العناصر الملاعب التي يخوض عليها الفريق المباريات باستثناء استاد القاهرة.

وأشار المدير الفني إلى أن التغييرات كان هدفها زيادة الضغط الهجومي وتسجيل الأهداف.

وأشاد كولر بالهدف الذي سجله صلاح محسن، وقدم التهنئة له، كما وجه رسالة له بالاستمرار في تقديم نفس المستوى.

واختتم مارسيل كولر تصريحاته بالتأكيد أنه يحاول تجديد دوافع اللاعبين، للاستمرار في حصد البطولات.

تدريب الأهلي

تدريب الأهلي

تدريب الأهلي

تدريب الأهلي

تدريب الأهلي