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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: هناك أزمة سكر في كل مكان وسعر الكيلو وصل إلى 52 جنيها

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب على دسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك أزمة سكر في كل مكان ووصل سعر الكيلو إلى 52 جنيها، مضيفاً أنه يرفض التسعيرة الجبرية على السلعة بعد تصريحات وزير التموين للتجار وارتفاع سعر الكليو. 


أضاف دسوقي  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من السكر التمويني يكفي 3 أشهر، مشددا على أن الأزمة بسبب جشع التجار.


وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن التسعيرة الجبرية لم تحقق أهدافها والأفضل العرض والطلب، موضحا أن تغير سعر الصرف أدي إلى زيادة التكلفة على السكر .


وتابع، أنه طالما هناك أزمة فلماذا الانتظار، لافتا إلى أن هناك ثقة كبيرة في وزير التموين الدكتور علي المصيلحي.

 

لابد من اتخاذ إجراء فوري


و شدد النائب علي دسوقي، على أنه لابد من اتخاذ إجراء فوري لمواجهة أزمة السكر، لافتا إلى أن الأزمة من المقرر أن تنتهي في شهر ديسمبر المقبل.
 

صدى البلد حماية المستهلك أحمد موسى مجلس النواب التسعيرة الجبرية

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