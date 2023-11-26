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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأولمبية تهنئ نادي الشرقية بالحصول على بطولة أفريقيا للهوكي

هوكي الشرقية
هوكي الشرقية

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة لجماهير نادي الشرقية ومجلس الادارة برئاسة الدكتور حمدي مرزوق بعد حصول فريق الهوكي رجال على لقب بطولة أفريقيا التي أقيمت بمدينة بلاتنير بدولة مالاوي.

ونجح فريق هوكي الشرقية في الفوز ببطولة الأندية الأفريقية بعد الفوز على فريق ستيرن جاجور بطل كينيا بنتيجة 4-2 في المباراة النهائية ليحقق الفريق اللقب للمرة الـ 27 في تاريخه محققاً رقما قياسيا في الفوز ببطولة الأندية الأفريقية للهوكي.

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتماما كبيرا غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.

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