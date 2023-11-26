طبيبة جراحية.. أسيل إبراهيم تكشف عن علاقتها بإسراء جعابيص داخل الأسر

قالت أسيل منير إبراهيم، الأسيرة المحررة، إن عددهم كان يصل إلى 100 أسيرة بالزنزانة الواحدة، منوهة إلى أنها تقابلت مع (إسراء جعابيص، ملك سلمان، نورهان عواد) و غيرهم من الأسيرات، موضحة أنها تقابلت مع الجميع و تعاملت معهم و عاشوا بحب و لكن مشاعرهم كانت منكسرة، معقبة: "كنا بنحاول نبعد عن السجن و نتخيل أشياء نتمناها".

وأضافت أسيل منير إبراهيم، خلال مداخلتها ببرنامج "مصر الجديدة" المذاع على شاشة ETC مع الإعلامية انجي أنور، أنها خرجت بالدفعة الأولى، و لكن إسراء جعابيص خرجت بالأمس بالدفعة الثانية، معقبة: " كانت تعطينا دورات عن التنمية في السجن، لا يوجد أحن من قلبها و كانت تدعم الجميع، كنا نحاول نسيان ألامنا و التركيز على العلم".

ووجهت رسالة إلى المقاومة الفلسطينية قائلة: " الله يحميهم و ينصرهم"، شاكرة لهم على مساعدتهم و مساندتهم لنجاح عملية عظيمة و خطة ناجحة لتحطيم قيد الأسر و خروجهم من داخل القضبان إلى الحرية و استنشاق هواء فلسطين بلدهم.

التوحد انتصار

ولفتت، إلى أنها كانت تتمنى أن تقوم بالسفر إلى الخارج قبل اعتقالها لتصبح طبيبة جراحية و تعود إلى بلدها مرة أخرى لتخدم بها، موضحة أنها تلقت درسا من التجربة التي مرت بها و هو أن التوحد انتصار و القوة هي قوة إيمان و ليست سلاح.