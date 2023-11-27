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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

أزهري: لا توجد آية تدل على رجم مرتكبي الفاحشة.. وداعية: عقوبة المتزوجة في جميع الأديان

صدى البلد

نشب خلاف بين الشيخ حسن الجنايني، أحد العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، على الهواء، خلال استضافتهما في برنامج علامة استفهام، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، المذاع على قناة الشمس، حول أنه “لا توجد آية تدل على رجم مرتكبي الفاحشة” وفقا لـ"الجنايني"، ورفض الداعية الإسلامي لتلك التصريحات. 

ومن جهته، قال الشيخ حسن الجنايني، أحد العلماء بالأزهر الشريف، إنه لا توجد آية في كتاب الله، تدل على وجود رجم لـ مرتكبي الفاحشة، أو المرأة المتزوجة.

وأضاف أن الرجم نفذ في عهد سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وسلم- ولكن لم تكن هناك آية صريحة بذلك.

ورفض الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، كلام الشيخ حسن الجنايني، وقال: هناك آية، وهي: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا".

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وأكد الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي، أن المرأة التي كانت ترتكب الفاحشة، كانت تحبس في البيت حتى تتوفى، وبعد ذلك جاءت آية "الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة".

وأوضح الداعية الإسلامي، أن الرجم فعله النبي- صلى الله عليه وسلم- بوحي من الله، مع سيدنا ماعز، وأن الرجم يكون لـ المتزوجة، ولكن الجلد لـ غير المتزوجة.

وأضاف الداعية الإسلامي، أن الرجم في جميع الأديان عقوبة الزانية المتزوجة. 

مرتكبي الفاحشة الزنا رجم الزاني والزانية

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