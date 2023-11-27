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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«أهلي 2006» يتعادل مع الطيران في بطولة منطقة القاهرة

أهلي 2006
أهلي 2006

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2006 خارج ملعبه مع الطيران، بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة من بطولة منطقة القاهرة.

افتتح الطيران التسجيل من ركلة جزاء، وأدرك يوسف السيد التعادل للأهلي، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1

وبدأ «أهلي 2006» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فتحي مصطفى.

الدفاع: عبد الله طاهر - مازن أحمد - أحمد رضا - فارس الشافعي.

الوسط: عبد الرحمن النحاس - عمر زكريا - أمير علاء - آدم سمير - رمزي يونس.

الهجوم: يوسف السيد.

وشارك عزت منصور بدلًا من رمزي يونس، ويوسف حلمي بدلًا من فارس الشافعي، ويوسف إسلام بدلًا من عمر زكريا، ومحمد بشير بدلًا من عبد الله طاهر.

بهذا التعادل رفع «أهلي 2006» رصيده إلى 19 نقطة من الفوز في 6 مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، حيث فاز على النصر للتصدير 5 - 0، وعلى كهرباء شمال 4 - 0، والشبان العالمية 8 - 0، وعلى الإسكان 10 - صفر، وعلى الزهور 1 - 0، وعلى مدينة نصر 11 - 0، وتعادل مع الطيران 1-1 ، مسجلًا 40 هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق 2006 بالأهلي كلا من أحمد خطاب مديرًا فنيًّا، وسامح عبد الفضيل مدربًا عامًّا، ومحمد فتوح مدربًا للحراس، وأحمد حمدي إداري الفريق.

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