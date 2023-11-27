أخبار التوك شو.. السيسي يستجيب لاستغاثة الطفل الفلسطيني أحمد شبات.. موسى منفعلا: مبادرة تخفيض الأسعار لم تحقق هدفها

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى

أحمد موسى: المواطن يعاني من أزمة السكر ولسه هسيبه 10 أيام تاني

أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن استيائه الشديد بسبب ارتفاع أسعار السكر في الشارع خلال الفترة الماضية.



مسنة عن زوجها: بيخدمني من 10 سنين.. ورفض يتجوز بعد عدم إنجابي ومرضي

استعرض برنامج تفاصيل، قصة وفاء بين الزوجين "الجرايحي وبثينة"، والتي بدأت منذ 40 عاما، وما زالت مستمرة.



إصابة شابين في إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على أهالي المحررين بمحيط سجن عوفر

قالت ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الفلسطينيين تجمعوا في ميدان ياسر عرفات لاستقبال المحررين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية من معتقل عوفر.





رياح شديدة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار على المحافظات.



كنا بنهزر من أسبوعين.. نهال عنبر تكشف تفاصيل وفاة طارق عبد العزيز

كشفت الفنانة نهال عنبر، عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز وسبب الوفاة، موضحة أنها تلقت الخبر من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.



فقد عائلته وقدميه في القصف.. السيسي يستجيب لاستغاثة الطفل الفلسطيني أحمد شبات

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة أقارب الطفل الفلسطيني أحمد شبات، الذي تعرض لقصف، فقد فيه جميع أسرته، وفقد أيضا قدميه.



أحمد موسى منفعلا: مبادرة تخفيض الأسعار لم تحقق هدفها والتجار لم يلتزموا..فيديو

انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب عدم تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقها رئيس الوزراء قبل أسابيع، قائلا: في تجار وصناع مش عاوزين يقللوا الأسعار.



رد قوي من أحمد موسى على تصريح وزير التموين عن التسعير الجبري للسكر

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل محاولاته لحل لغز وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بشأن تصريحه «اللي رماه» خلال فعالية خاصة بالذهب.



قريبا| ماكينات لبيع سبائك الذهب بسعر اليوم فى المولات الشهيرة

كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صياغة الذهب عن تفاصيل طرح سبائك الذهب عن طريق الـ ATM .



أمريكا: حل الدولتين الخيار الوحيد لإنهاء الصراع بين فلسطين وإسرائيل.. فيديو

قال صامويل ويربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن ما تفعله إسرائيل في غزة هو رد فعل لما حدث في 7 أكتوبر.

