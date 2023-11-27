عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو.. السيسي يستجيب لاستغاثة الطفل الفلسطيني أحمد شبات.. موسى منفعلا: مبادرة تخفيض الأسعار لم تحقق هدفها

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى 

أحمد موسى: المواطن يعاني من أزمة السكر ولسه هسيبه 10 أيام تاني
أعرب الإعلامي أحمد موسى، عن استيائه الشديد بسبب ارتفاع أسعار السكر في الشارع خلال الفترة الماضية. 
 

مسنة عن زوجها: بيخدمني من 10 سنين.. ورفض يتجوز بعد عدم إنجابي ومرضي
استعرض برنامج تفاصيل، قصة وفاء بين الزوجين "الجرايحي وبثينة"، والتي بدأت منذ 40 عاما، وما زالت مستمرة.
 

إصابة شابين في إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على أهالي المحررين بمحيط سجن عوفر
قالت ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن الفلسطينيين تجمعوا في ميدان ياسر عرفات لاستقبال المحررين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية من معتقل عوفر.
 


رياح شديدة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة طقس الأيام المقبلة
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة وأماكن سقوط الأمطار  على المحافظات.

كنا بنهزر من أسبوعين.. نهال عنبر تكشف تفاصيل وفاة طارق عبد العزيز
كشفت الفنانة نهال عنبر، عن اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز وسبب الوفاة، موضحة أنها تلقت الخبر من الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.
 

فقد عائلته وقدميه في القصف.. السيسي يستجيب لاستغاثة الطفل الفلسطيني أحمد شبات
استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناشدة أقارب الطفل الفلسطيني أحمد شبات، الذي تعرض لقصف، فقد فيه جميع أسرته، وفقد أيضا قدميه.
 

أحمد موسى منفعلا: مبادرة تخفيض الأسعار لم تحقق هدفها والتجار لم يلتزموا..فيديو
انفعل الإعلامي أحمد موسى، بسبب عدم تطبيق مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقها رئيس الوزراء قبل أسابيع، قائلا: في تجار وصناع مش عاوزين يقللوا الأسعار.
 

رد قوي من أحمد موسى على تصريح وزير التموين عن التسعير الجبري للسكر
كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل محاولاته لحل لغز وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بشأن تصريحه «اللي رماه» خلال فعالية خاصة بالذهب.
 

قريبا| ماكينات لبيع سبائك الذهب بسعر اليوم فى المولات الشهيرة
كشف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صياغة الذهب عن  تفاصيل طرح سبائك الذهب عن طريق الـ ATM .
 

أمريكا: حل الدولتين الخيار الوحيد لإنهاء الصراع بين فلسطين وإسرائيل.. فيديو
قال صامويل ويربيرج، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن ما تفعله إسرائيل في غزة هو رد فعل لما حدث في 7 أكتوبر.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

صدمة بالوسط الفني..وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة

6 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد الآن

مات وهو بيشتغل .. سبب وفاة الفنان طارق عبدالعزيز

مات فجأة| تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان طارق عبد العزيز

قناة مجانية.. موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

معظم الطاقم مصريين.. تفاصيل جديدة بشأن سفينة الشحن الغارقة في اليونان

خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

ترشيحاتنا

مبعوث الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط: ماكرون فهم خطأ دعم إسرائيل

أسرع SSD في العالم.. وطفرة في خدمات الأمن السيبراني.. أبرز فعاليات Cairo ICT في نسخته الـ 27

مبعوث الرئيس الفرنسي بالشرق الأوسط: وقف إطلاق النار في غزة مهم للبدء في عملية سياسية

من 8 أكتوبر 2023 حتى الآن.. حصاد لقاءات حملة المرشح عبدالفتاح السيسي

فيديو جديد يرصد حجم الدمار في غزة.. شاهد

إبراهيم سعيد يكشف موقف الأهلي مع لاعبي الهجوم.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطحينة؟

طريقة عمل التومية في المنزل

كنا ميتين من العطش..مفاجأة سارة تخفف من معاناة مجموعة أهالي بغزة.. فيديو

أسماء دولية كبيرة.. تفاصيل 3 صفقات أهلاوية تفاجئ الجمهور لتكوين فريق الأحلام

فيديو

موعد الملء الخامس.. آخر تطورات سد النهضة الإثيوبي .. فيديوجراف

رجال الظل يفسدون مخطط إسقاط الهدنة الإنسانية في غزة

عاجل.. أمطار تضرب 7 محافظات وعواصف ترابية

«بطلوا تقولوا أي كلام».. أزمة احتفال صلاح محسن المثير وردود الفعل «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: على مشارف الصين

د. أيمن يوسف

أيمن يوسف يكتب.. الصرع الانعكاسي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رسائل الرئيس للعالم

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: ازدواجية الغرب .. أليس للحروب حدود؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: منكم أبناء فلسطين تعلمنا الصمود والقوة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوضى الثوابت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في الصدارة.. تخصص طبي جديد

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

اﻟﻤﺰﻳﺪ