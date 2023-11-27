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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة القاهرة تنظم المعرض الخيري السنوي للملابس

الثريا
الثريا

تنظم كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، المعرض الخيري للملابس، وبالتعاون بين قطاعي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وشئون التعليم والطلاب والذي يأتي تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة جيهان عبد الفتاح عزام عميدة الكلية.

ويقام معرض الطلاب الخيري السنوي للملابس في الفترة ما بين 26/27 نوفمبر.

جامعة القاهرة

على الجانب الاخر ، تعقد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور رضا عبد الوهاب عميد الكلية، "المنتدى الأول للبحث العلمي"، وذلك يوم السبت الموافق 25 نوفمبر، بمركز الإبداع التكنولوجي "كرياتيفا" بمنطقة بين السرايات، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لجامعة القاهرة لربط البحث العلمي بسوق العمل ورفع كفاءة المخرجات البحثية التطبيقية بما يعود على المجتمع بالنفع.

 

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن المنتدى يهدف إلى عرض القدرات البحثية للكلية على المستفيدين في مجال الصناعة، والجهات الحكومية، وجهات التمويل الراغبة في عقد شراكات مع الكلية، ودعم الأبحاث العلمية التطبيقية، مضيفًا أن الملتقى سوف يساهم في إطلاع الطلاب في مرحلتى الماجستير والدكتوراه على الأبحاث والمشروعات المتميزة كنماذج يحتذي بها عند قيامهم بالنشر العلمي خلال فترة دراستهم بالكلية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن المنتدى يتضمن جلسات لعرض المشروعات البحثية الممولة دوليًا ومحليًا بالإضافة إلى الأبحاث العلمية المنشورة في المجلات ذات التصنيف Q1, Q2 والمؤتمرات العلمية المرموقة.

وأكد الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، اهتمام إدارة الجامعة خلال الفترة الحالية على تقديم الدعم لأعضاء هيئة التدريس والباحثين لتطوير مجال البحث العلمي وتشجيع الابتكار وربط البحوث العلمية بالصناعة، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي تطبيقا لاستراتيجية الجامعة ورؤية مصر 2030. مضيفًا أن المنتدى يهدف إلى تحويل النتائج البحثية إلى حلول وابتكارات قابلة للاستخدام في الصناعة والقطاعات الأخرى.

 ومن جانبه، أوضح الدكتور رضا عبد الوهاب عميد الكلية، أن المنتدى يشهد حلقات نقاش علمية من ممثلي المجتمع الأكاديمي والصناعي، ومحاضرات يُلقيها الدارسون المبتعثون في الخارج من الكلية، كما سيتم تكريم أعضاء هيئة التدريس والدارسين المتميزين في مجال البحث العلمي بالكلية.

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